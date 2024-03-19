"Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz yapılacak"

Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu, 31 Mart'a kadar ücretsiz! Başkan Erdoğan: Mevcut yönetim bunu da sahiplenir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu hat sayesinde Arnavutköy'den Havalimanı'na 8 dakikada gidilebilecek.

Bugün hizmete verdiğimiz eserle birlikte sadece havalimanımızın açılamasından bu yana İstanbul'a 162 kilometreye yakın raylı sistem kazandırdık

İstanbul'da son 5 yılda belediye tarafından yapılan metro uzunluğu sadece 8 kilometredir. Üzerini toprakla kaplayarak tümden iptal edilen projeler de mevcuttur

Yol yapmayı bilmeyen bir belediye yönteminin yol açtığı bu acı tablo İstanbul'un kaderi değildir

İstanbul'da kirlenmiş bir yönetim vardır. Artık İBB yaptığı hizmetlerle değil, nereye gittiği belli olmayan dest deste para görüntüleriyle anılmaktadır

"Hesap uzmanıyım" diyerek övünenlerin hiçbir yerde sesi soluğu çıkmıyor. Kirlenen siyasetin bedeli gençlerimizin kafasında oluşturacağı soru işaretleri sebebiyle nesiller boyu sürecektir

İnşallah 31 Mart'tan sonra şehirlerimiz, tüm bu tartışmaların uzağında eser ve hizmet gündemli hayatlarına yeniden dönecek

İstanbullu başı dara düştüğünde nerede olduğu, ne yaptığı belli olmayan değil, yanı başında derdiyle dertlenen bir yönetimi bulacak

Ayrıntılar geliyor...