Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu
Kaynak: AA
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kılıç, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu.
Sabah saatlerinde evinde silahla yaralı halde bulunan Kılıç (45), ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede ameliyata alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin intihar girişimi üzerinde durduğu, olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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