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11 Ocak 2023 Çarşamba 08:15:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 08:15:00

Arkadaşlık sitesinden gasp tuzağı

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Belçika'da Adana'ya gelen V.S. (44), bir arkadaşlık sitesi üzerinden Ramazan Y. (21) ile tanıştı. İkili, daha sonra bir kafede birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gezintiye çıktı.

Belçika'da Adana'ya gelen V.S. (44), bir arkadaşlık sitesi üzerinden Ramazan Y. (21) ile tanıştı. İkili, daha sonra bir kafede birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gezintiye çıktı. Ramazan Y., park halindeki araçta otururken, yanında taşıdığı bıçakla V.S'yi bıçakladı. Gaspçı, içinde 500 Euro olan çantayla kaçarken, yaralı halde hastaneye kadar araç süren V.S. de polise sığındı. Ekipler, Ramazan Y.'yi yakaladı. "V.S., bana sarkıntılık yapınca bıçakladım" diyen zanlı tutuklandı.

Etiketler : Belçika Adana Ramazan Y.
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