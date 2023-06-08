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08 Haziran 2023 Perşembe 07:13:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 07:13:00

Arkadaşları için işaret dili öğrendiler

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğuştan işitme engelli Kerem Cem Elinç, 4 yıl önce Sadi Etkeser İlkokulu'nda öğrenim görmeye başladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğuştan işitme engelli Kerem Cem Elinç, 4 yıl önce Sadi Etkeser İlkokulu'nda öğrenim görmeye başladı. Elinç, okula başladığında sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorluk çekince sınıf arkadaşları işaret dili öğrendi.

Bunun üzerine işaret dili öğretmeni Emine Biçim, şu an 4. sınıfta bulunan Kerem'in arkadaşları için 1. sınıftan itibaren haftanın bir günü 2 saat işaret dili eğitimlerine başladı. Zamanla işaret dilini öğrenen 25 öğrenci, işitme cihazı da kullanan arkadaşları Kerem'in okula uyum sağlamasına yardımcı oldu. Kerem de 3. sınıftan itibaren işaret dili derslerine katıldı. Sınıf öğretmeni Ataman, öğrencisi Kerem'in 1. sınıfa başladığında sadece "anne", "baba" ve "tuvalet" gibi sınırlı sayıda kelime bildiğini anlatarak, bu durumda sınıftaki tüm öğrencilerin zorluk yaşadığını söyledi.

Tüm sınıfın işaret dili öğrenmesiyle Kerem'in öz güveninin arttığını ve arkadaşlarının da empati yaparak durumun farkına vardığını belirten Ataman, "Öğrenciler, sözleri, kelimeleri kullanmadan kendini işaretlerle ifade etmenin zorluğunu öğrendi. Durumu daha iyi anladıkları için Kerem'e daha çok yardım etmeye başladılar." diye konuştu.

Kerem'in okula adaptasyonunu sağladıklarını vurgulayan Ataman, "Bu derste, işaret dilinde kendini daha iyi anlatabildiği için dersin yıldızı Kerem oldu. Öz güveni tavana vurdu, okula gelmekten hoşlandı, zevk aldı." dedi.

- "SINIF ARKADAŞLARI EMPATİ KURARAK ONUN İÇİNDE BULUNDUĞU ZORLUĞU ANLADI"

Ataman, Kerem'in de Türkçe öğrenmesini hızlandırmak için işaret dilini, bu ders dışında kullanmasını istemediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kerem ile arkadaşları işaret diliyle daha iyi kaynaştı ama işaret dilini diğer derslerde kullanmayı yasakladık çünkü Kerem ile işaret diliyle anlaşsaydık, Türkçe öğrenmeye, kendini dil kullanarak ifade etmeye çalışmayacaktı. Bunu öğrenmesi için belli bir zorluk çekmesi gerekiyordu. Onun için de işaret dilini sadece işaret dili dersinde ve anlaşmakta çok zorluk yaşadıkları zaman kullandık. Bu sayede hem biz Kerem'i anladık hem Kerem bizi anladı. Sınıf arkadaşları empati kurarak onun içinde bulunduğu zorluğu anladı. Bu sayede Kerem de şunu düşündü, onlar benim için bir şey yapıyor, ben de çabalamalıyım."

Etiketler : Bursa Kerem Ataman
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