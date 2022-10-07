Arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına gönderdi
Kaynak: DHA
Kayseri'de kardeşine para gönderme bahanesiyle arkadaşının cep telefonundan mobil bankacılık uygulamasına girip 85 bin TL kredi çekerek, parayı kendi hesabına aktaran kişi gözaltına alındı.
Olay, önceki gün kent merkezinde meydana geldi.
Kardeşine para göndereceği bahanesiyle arkadaşı İ.E.'ye ait cep telefonunu istedi. İ.E.'nin mobil bankacılık uygulamasına giren D.T., 85 bin TL kredi çekip, parayı kendi hesabına gönderdi.
İ.E.'nin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında şüpheli D.T., belirlenen adresinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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