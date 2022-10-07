VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Nebati: Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak
Macron, Ukrayna için özel fon oluşturulacağını duyurdu
Arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına gönderdi
Almanya'ya giden Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti
Gökyüzü 8 Ekim'de Draconid meteor yağmuruyla aydınlanacak
ABD'den Çin'e çip ihracatına yeni kısıtlamalar
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın elinde daha fazla 'gizli belge' olduğuna inanıyor
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdü
AB liderleri doğal gaza tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı
Mevlit Kandili idrak edildi
Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 51 tutuklama
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
AB: Putin'in söylediklerini ve tehditlerini ciddiye alıyoruz
Ukrayna'dan Rusya'ya hamle: Kuril Adaları'nı Japonya toprağı kabul etti
Bakan Özer: Dağıtılan yardımcı kaynaklar ders kitaplarını geçmiş olacak
Fransa'da akaryakıt krizi: Sağlık hizmetleri sekteye uğradı
Çiftçiye destek ödemesi başlıyor
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınının yakın takibinde
ABD saldırılarında yakınlarını kaybeden Afgan aileler, faillerin yargılanmasını istiyor
New York borsası istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: Macaristan ve Türkiye her zaman beraber adım atmaya h...
İran: Kopenhag'daki büyükelçiliğimize bıçaklı saldırı düzenlendi
Çavuşoğlu'ndan Manavgat yangınında en çok zarar gören mahalleye ziyaret
Belarus, Barış ödülüne tepki gösterdi: Nobel mezarında ters döndü
07 Ekim 2022 Cuma 23:27:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 23:27:00

Arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına gönderdi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Kayseri'de kardeşine para gönderme bahanesiyle arkadaşının cep telefonundan mobil bankacılık uygulamasına girip 85 bin TL kredi çekerek, parayı kendi hesabına aktaran kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gün kent merkezinde meydana geldi.

Kardeşine para göndereceği bahanesiyle arkadaşı İ.E.'ye ait cep telefonunu istedi. İ.E.'nin mobil bankacılık uygulamasına giren D.T., 85 bin TL kredi çekip, parayı kendi hesabına gönderdi.

İ.E.'nin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında şüpheli D.T., belirlenen adresinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : Kayseri mobil bankacılık gözaltı
Komedi dönüşü

Komedi dönüşü
Bu dünya kaldıramaz aşkımızı

Bu dünya kaldıramaz aşkımızı
Kariyere ABD arası

Kariyere ABD arası
Aşk acısı teklisi

Aşk acısı teklisi
Firari ikili

Firari ikili
Mahkemede hesaplaşacak

Mahkemede hesaplaşacak
Bildiğimi okurum

Bildiğimi okurum
15 yıl sonra imaj değişikliği

15 yıl sonra imaj değişikliği
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX