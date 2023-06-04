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04 Haziran 2023 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 17:30:00

Arkadaşı tarafından silahla vurulan genç, hayatını kaybetti

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, cami avlusunda arkadaşı tarafından tabancayla göğsünden yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde, 152 Evler Mahallesi Çınar Sokak'taki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nin avlusuna Utku Sezek (17) ile gelen S.Ç. (17), henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşına tabancayla ateş etti.

Utku Sezek göğsünden yaralanırken S.Ç. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sezek'i ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sezek, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli S.Ç'yi evinin yakınında gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, biri olayda kullanılan iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

S.Ç'nin polis merkezindeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Etiketler : bursa silah arkadaş
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