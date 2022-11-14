Arjantin'den taziye mesajı
Kaynak: AA
Arjantin, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Arjantin Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi, Türk halkı ile dayanışma mesajı verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Arjantin Cumhuriyeti, İstanbul'da meydana gelen patlama sebebiyle duyduğu derin üzüntüyü ifade eder, Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtir.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz."
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