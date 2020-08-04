Arızalanan yolcu gemisi güvenlik güçlerince limana yanaştırıldı

Arabalı yolcu taşımacılığı yapan gemi Marmara Adası açıklarında arızalanınca kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerince kıyıya yanaştırıldı.

Avşa’dan dün 16.00’da hareket eden arabalı yolcu taşımacılığı yapan özel bir firmaya ait gemi, Marmara Adası yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Bir süre sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gemiyi tahlisiye araçlarıyla Zeytinburnu’ndaki Zeyport limanına yanaştırdı.

Yaşanan arıza nedeniyle yolcular tepkilerini dile getirdi.