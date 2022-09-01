Arıza nedeniyle kapısı açık seyreden metrobüs, yolcuların tepkisi üzerine boşaltıldı

Beylikdüzü'nden kalkıp Cevizlibağ yönüne seyreden 34 TR 7020 plakalı metrobüsün orta kapısı, Cennet Mahallesi Durağı'nda arızalanarak açık kaldı.

Florya ve Beşyol duraklarından da yolcu alan metrobüsün kapısı kapanmayınca, yolcular şoförü uyararak durmasını istedi.

Hızını düşürerek bir süre daha yola devam ederken şoför, aracı Beşyol Durağı'nı geçtikten sonra yol ortasındaki güvenlik şeridinde durdurdu. Bölgeye çağrılan görevlilerin müdahalesi sonrası kapıdaki arıza giderilemeyince yolcular araçtan indirildi.

Güvenlik şeridinde bir süre bekleyen vatandaşlar, hareket halindeki metrobüslerin arasından geçerek bir sonraki metrobüsle yollarına devam etti.