Ardahan'da termometreler eksi 26 dereceyi gösterdi
Kaynak: AA
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.
Kar yağışı sonrası soğuk havanın etkili olduğu bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 16, Ardahan'da 15, Ağrı'da 11, Erzurum'da 9, Iğdır'da 3 ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.
Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 94, Palandöken 2'de 49, Sarıkamış'ta 58 santimetre oldu.
Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'ın Göle ilçesinde de termometreler sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi.
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.
Çıldır Gölü'nde buz kalınlığı 25 santimetreyi aştı.
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