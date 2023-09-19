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19 Eylül 2023 Salı 11:26:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 11:26:00

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu

Kaynak: AA

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Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı, sis ve buzlanma meydana geldi.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye indi.

Soğuk hava nedeniyle bitkilerde yoğun kırağı, su birikintilerinde buz tabakası oluştu.

Park halindeki araçların camları da buzla kaplandı.

Kura Nehri ile Ardahan Kalesi bölgelerinde yoğun sis oluştu.

Sis ve kırağı güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.

Etiketler : kırağı soğuk hava buzlanma
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