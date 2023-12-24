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Ardahan'da okullara kar engeli
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24 Aralık 2023 Pazar 17:20:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 17:20:00

Ardahan'da okullara kar engeli

Kaynak: AA

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Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Etiketler : kar tatili okul tatili yoğun kar yağışı ARDAHAN
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