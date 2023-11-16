VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yanıltan "kasım indirimleri” reklamlarına 2,7 milyon lira ceza
Başkan Erdoğan'dan Almanya'da "Gazze" diplomasisi
“Germiciler” grubu olarak bilinin organize suç örgütü çökertildi
Berber ve garson da pazarlık masasında
Zeytin hasadı sona erdi
Biletler tükeniyor
16 Kasım 2023 Perşembe 07:15:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 07:15:00

Ardahan'da fil alarmı

ABONE OL

Ardahan'da hayvanlarını otlatan bir çoban 'fil gördüğünü' iddia etti. Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan fil fotoğrafı jandarmayı harekete geçirdi. Ekipler bölgede saatlerce arama yaptı. Valilik de konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

BÜTÜN KENT AYAĞA KALKTI

Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri de bölgeye giderek fili aramaya başladı. Vali Hayrettin Çiçek'ten ise kentte fil görüldüğü iddialarına ilişkin açıklama geldi.

TAMAMEN UYDURMA HABER

Ardahan Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada fotoğrafın ve haberin gerçek olmadığı belirtildi. Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadesini kullandı.

Etiketler : ardahan valilik fil
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
Ölümden döndü

Ölümden döndü
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX