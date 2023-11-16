Ardahan'da fil alarmı
Ardahan'da hayvanlarını otlatan bir çoban 'fil gördüğünü' iddia etti. Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan fil fotoğrafı jandarmayı harekete geçirdi. Ekipler bölgede saatlerce arama yaptı. Valilik de konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.
BÜTÜN KENT AYAĞA KALKTI
Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri de bölgeye giderek fili aramaya başladı. Vali Hayrettin Çiçek'ten ise kentte fil görüldüğü iddialarına ilişkin açıklama geldi.
TAMAMEN UYDURMA HABER
Ardahan Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada fotoğrafın ve haberin gerçek olmadığı belirtildi. Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadesini kullandı.
- Başkan Erdoğan'dan Almanya'da "Gazze" diplomasisi
- “Germiciler” grubu olarak bilinin organize suç örgütü çökertildi
- "'Filistin için Tek Yürek' uluslararası alanda sesin yükselmesine vesile oldu"
- Ardahan'da fil alarmı
- Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getirildi