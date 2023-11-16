Ardahan'da fil alarmı

BÜTÜN KENT AYAĞA KALKTI



Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri de bölgeye giderek fili aramaya başladı. Vali Hayrettin Çiçek'ten ise kentte fil görüldüğü iddialarına ilişkin açıklama geldi.

TAMAMEN UYDURMA HABER

Ardahan Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada fotoğrafın ve haberin gerçek olmadığı belirtildi. Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadesini kullandı.