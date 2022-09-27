Ardahan'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Vali Hüseyin Öner, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok." dedi.

Öte yandan, deprem Ardahan il merkezi, Kars ve Erzurum'un Şenkaya ilçesinde de hissedildi.

AFAD'DAN ARDAHAN'DAKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen depremin ardından küçük çaplı hasar ihbarları alındığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Ardahan ili Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden küçük çaplı hasar ihbarları alınmış olup, tarama çalışmaları ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.