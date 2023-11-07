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07 Kasım 2023 Salı 11:43:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 11:43:00

Ardahan'da 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Ardahan'da düzenlenen silah ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y.O, A.B, Y.T. ile S.D. gözaltına alındı. Adreslerde 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 675 gram skunk ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : ardahan gözaltı operasyon
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