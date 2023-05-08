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Arap dünyasından şarkılı destek!
08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:50:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:50:00

Arap dünyasından Başkan Erdoğan'a şarkılı destek: Zafer Allah'tandır

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14 Mayıs'taki tarihi seçime 7 gün kala Cumhur İttifakı'nın adayı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Arap İslam dünyasından destek geldi.

Arap İslam dünyası 'Zafer Allah'tandır' adlı seçim şarkısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

Lübnanlı Prof. Dr. Refet Muhammed Reşit El-Mikati'nin sözlerini yazdığı seçim şarkısı "Zafer Allah'tandır" büyük beğeni topladı.

Klipte, vatandaşların Başkan Erdoğan'a sevgi gösterileri, miting alanlarındaki dev kalabalıklar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, yerli otomobil Togg ve Türkiye'nin ürettiği milli savaş uçakları yer aldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan arap dünyası seçim şarkısı şarkı
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