Arap Birliği'nden Sudan çağrısı... "Çatışmaları bitirin"

Arap Birliği Konseyinin Mısır ve Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine Sudan'daki olayları görüşmek üzere daimi temsilciler düzeyinde yaptığı toplantının kapanış bildirisi yayımlandı.

Bildiride, "Sudan'daki taraflara tüm silahlı çatışmaların derhal durdurulması ve krizin çözümü için barışçıl sürece ivedilikle dönülmesi" gerektiği vurgulandı.

Arap Birliğinin, Sudan'daki krizin, sürdürülebilir ve halkının çıkarları doğrultusunda sonlandırılmasına yardımcı olmak için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğu" teyit edilen bildiride, Birlik, Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmaların ardından patlak veren krizi çözmek için arabuluculuk teklifinde bulundu.

Ayrıca Arap ülkelerinin Hartum'daki büyükelçilerine, "tüm taraflarla temasa geçerek ülkede istikrarın yeniden sağlanmasına katkıda bulunmak için harekete geçmeleri" çağrısı yapıldı.

Çatışmalarda can kayıplarının yaşanması karşısında derin üzüntü duyulduğu kaydedilen bildiride, hayatını kaybedenlerin yakınları ve tüm Sudan halkına taziye dilekleri iletildi.

Arap Birliği Konseyinin Sudan'daki gelişmeleri takip etmek için sürekli toplantı halinde kalması istendi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.