Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu
Kaynak: İHA
Suriye'de Arap aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini füzelerle vurdu. Arap aşiretleri Deyrizor, Rakka, Haseke'de ve Halep'e bağlı Münbiç'te 33 köyü terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep'e bağlı Münbiç'te Arap aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini füzelerle vurdu.
Suriye'de Arap aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurmaya devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Halep Valiliği'ne bağlı Münbiç kırsalında bulunan PKK/YPG mevzileri Arap aşiretleri tarafından roketatarlarla vuruldu.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Arap aşiretleri Deyrizor, Rakka, Haseke'de ve Halep'e bağlı Münbiç'te 33 köyü terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmış, Diban kasabasında ise şiddetli çatışmaların sürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.
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