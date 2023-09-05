Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'e bağlı Münbiç'te Arap aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini füzelerle vurdu.

Suriye'de Arap aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurmaya devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Halep Valiliği'ne bağlı Münbiç kırsalında bulunan PKK/YPG mevzileri Arap aşiretleri tarafından roketatarlarla vuruldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Arap aşiretleri Deyrizor, Rakka, Haseke'de ve Halep'e bağlı Münbiç'te 33 köyü terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmış, Diban kasabasında ise şiddetli çatışmaların sürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.