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19 Ocak 2023 Perşembe 18:24:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 18:24:00

Aralarında DEAŞ'ın infaz sorumlusunun da olduğu 7 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve kentte ikamet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 16 Ocak'ta düzenlediği operasyonda aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 zanlıyı gözaltına almıştı.

Etiketler : İl Jandarma Komutanlığı Yozgat terör örgütü DEAŞ
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