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Aradığınız vaatlere ulaşılamıyor! İmamoğlu yerine getirmediği vaatleri yine hatırlamadı
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14 Mart 2024 Perşembe 23:22:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 23:22:00

Aradığınız vaatlere ulaşılamıyor! Ekrem İmamoğlu yerine getirmediği vaatleri yine hatırlamadı

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019'da verdiği ve yerine getirmediği vaatlerin sorulması üzerine, söz konusu vaatleri hatırlamadığına ilişkin söylemini yineledi. İmamoğlu'nun 2019 yılında verdiği ve gerçekleştirmediği vaatler için "5 yılda yetişmezdi" diye açıklamada bulunması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimleri için adayların vadettiği projeleri tanıtımı devam ederken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepkilere neden olan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

2019 yılında İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldır yerine getirmediği vaatleri tartışma konusu oldu.

İmamoğlu'nun günlerce reklamlarda da kullanarak sunduğu vaatleri yerine getirmediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın programında 2019 seçimleri öncesinde "Evlilik desteği" diyerek sunduğu haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi sorulan İmamoğlu, soruyu hatırlamıyorum diyerek geçiştirmişti.

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Bugün katıldığı programda 2019 yılında seçim broşürlerinde yer alan vaatleri sorulan Ekrem İmamoğlu yine söz konusu vaatleri hatırlamadığını iddia etti.

"Metroyu 2 katına çıkaracağız" vaadini sorulan İmamoğlu hatırlamadığını söylerken "yeni bir boğaz geçidi" vaadi sorulduğunda da "5 yılda yetişmezdi" dedi.

İmamoğlu "denizaltıyla kent içi yolculuk" vaadinin kendisine sorulması üzerine "Onu hatırlamıyorum" dedi.

Etiketler : Ekrem İmamoğlu İstanbul Vaatler hatırlamadı CHP Yerel Seçim
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