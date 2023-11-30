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30 Kasım 2023 Perşembe 10:11:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 10:11:00

Araç sahipleri dikkat! Ek MTV için son gün

Kaynak: AA

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Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksiti için ödeme süresi bugün sona erecek. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek MTV düzenlemesi yapılmıştı. Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'de biterken, bu dönemde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.

Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise bugün sona erecek. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

EMLAK VERGİSİ İÇİN DE SON GÜN

2023 yılı Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi de bugün sona erecek.

Öte yandan elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının GİB bilgi işlem sistemine yüklenme süresi 5 Aralık Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

Etiketler : MTV ek motorlu taşıtlar vergisi araç
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