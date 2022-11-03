TSB'den sahte poliçe uyarısı: e-Devletten sorgulayın

Araç sahipleri bu tuzağa dikkat! e-Devlet'ten hemen sorgulayın!
Kaynak: AA
Türkiye Sigorta Birliği'nden araç sahiplerine sahte poliçe tuzağına karşı uyarı geldi. Bunun için vatandaşlardan, e-Devlet üzerinden poliçenin varlığının sorgulanması istendi.
Türkiye Sigorta Birliği, dolandırıcıların sahte poliçe satarak vatandaşları zarara uğrattığı yönünde şikayetler aldıklarına yönelik kamuoyu duyurusunda bulundu
Birlikten yapılan açıklamaya göre, özellikle trafik sigortası almak için acentelere başvuranları takip eden dolandırıcılar, kendilerini başvuru yapılan acentenin temsilcisi olarak tanıtıyor. Bu yolla sahte poliçe satarak mağduriyetlere neden oluyorlar. Sigortasının olduğunu düşünen vatandaşlar hem maddi zarara uğruyor hem de trafikte kusurlu duruma düşüyor.
TSB web sitesinden paylaştığı kamuoyu duyurusunda, sahte poliçe tuzağı ve trafik sigortalılarını kandırmayı amaçlayan teklifler konusunda vatandaşı koruyan bazı önlemlerin altını çizdi.
Duyuruda, Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi'nin (SBM) web sitesindeki Trafik Sigortası Teklif Karşılaştırma ekranını hatırlatan TSB, vatandaşların bu yolla sadece Kimlik No ve Plaka No bilgileri ile tüm sigorta şirketlerinin primlerini tek bir ekranda görebildikleri belirtildi.
SBM Web Ekranları ve mobil cihazlar üzerinden yapılan bu işlem sonunda teklifler başvurucuya iletiliyor ve kendileri için en doğru, en uygun poliçeyi satın alabilmeleri ya da poliçe yenilemeleri sağlanıyor. Teklif aşamasından sonra e-Devlet üzerinden poliçenin varlığı sorgulanabiliyor.
Ayrıca, SBM internet sitesindeki Trafik Sigortası Azami Brüt Prim Tablosu sayesinde; alınan tekliflerin il, araç türü, basamak ve kullanım tarzı bazında ve içinde bulunulan aya ait Azami Trafik Sigortası Prim Tutarları Listesine ulaşarak kontrol edilebiliyor.
- Başkan Erdoğan Togg'un direksiyonunda!
- Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklama: Bu bir FETÖ roman, bu dosya açılacak
- Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a suikast girişimi düzenlendi!
- TSB'den sahte poliçe uyarısı: e-Devletten sorgulayın
- Halil Falyalı'nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu
- Bakan Bozdağ'dan referandum açıklaması