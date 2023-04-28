VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya'da nisanda rekor kıran hava sıcaklıklarına karşı önlem alınıyor
AİHM, Güney Osetya Savaşı nedeniyle Rusya'yı Gürcistan'a tazminat ödemeye mahkum etti
Sudan ordusu, HDK'yi Türk tahliye uçağına saldırmakla suçladı
Ukrayna ordusunun tankları Donetsk cephesindeki zorlu arazi koşullarında görev yapıyor
Hollanda, güçlendirilen Afsluitdijk Bendi ile yükselen sularla mücadelesini sürdürüyor
Hayatın en güzel duygusu
28 Nisan 2023 Cuma 12:08:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 12:08:00

Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'deki araç sahiplerine çevre dostu hizmet sunmak amacıyla araç muayene raporları dijital ortama taşınıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, ülkedeki araç sahiplerine çevre dostu hizmet sunmak için araç muayene raporlarını dijital ortama taşıyor. Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte TÜVTÜRK tarafından işletilen araç muayene istasyonlarında artık araç muayene raporları dijital olarak da verilecek. Bu uygulama sayesinde kağıt tüketiminin azaltılarak çevresel etkinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de ulaşabilecek.

Diğer taraftan, araç muayenelerinin geçerliliği konusunda denetimle yetkili kolluk kuvvetleri, dijital ortama taşınan bu muayene raporlarıyla araç muayene denetimlerinde fiziki rapora ihtiyaç olmadan uzaktan daha hızlı ve etkin denetimler yapabilecek.

ARAÇ MUAYENE ETİKETLERİNİ PLAKAYA YAPIŞTIRMA UYGULAMASI SONA ERDİ

Araç muayene raporlarının dijital sisteme geçişiyle yılda 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak, 1904 ağaç kesilmekten kurtarılacak. Ayrıca, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmaktan kurtarılarak, 459 bin 200 kilovatsaat elektrik enerjisinin yanı sıra 196 bin litre akaryakıt tasarruf edilecek, 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere salımı da engellenmiş olacak.

2023 başından itibaren araçların plakalarına yapıştırılan araç muayene etiketleri de kaldırıldı. Böylece kağıt kullanımını azaltacak bir uygulamaya daha imza atılmış oldu.

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı araç muayenesi erapor
Yüzümde hiç estetik yok

Yüzümde hiç estetik yok
Kayıkçı'nın kızı olarak dönüyor

Kayıkçı'nın kızı olarak dönüyor
‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans

‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans
10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü

10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü
Yaza yeni albüm

Yaza yeni albüm
Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!

Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!
Yeterince güzelim

Yeterince güzelim
Bir daha sakın tarlama girme!

Bir daha sakın tarlama girme!
Gipsy Kings geliyor

Gipsy Kings geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX