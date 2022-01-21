Arabulucu Türkiye

Başkan Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması, bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz odur ki sayın Putin'le Zelenskiy'i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek sayın Putin'in Türkiye ziyareti gerekse benim Ukrayna ziyaretim, bunları çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var. Sayın Putin'le olan görüşmeleri de devam ettireceğiz. Ama bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, hakim olsun, bölgede bunun dışında farklı, olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."

MİNSK TOPLANTISI İÇİN 'İSTANBUL' TEMASI

Diplomatik kaynaklar bu süreçte Ankara'nın pozisyonuna dair, "Pozisyonumuz net; tansiyonu düşürmek, çatışmayı önlemek, diyaloğu arttırmak" ifadeleri kullanıldı Türkiye'nin arabuluculuğuna hem Ukrayna hem de Rusya'nın sıcak baktığı açıklandı. Gerilimin düşürülmesi için 2019'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Minsk Toplantısı'nın yeniden düzenlenmesi için de gözler İstanbul'a çevrildi. Diplomatik kaynaklar, toplantının İstanbul'da düzenlenmesi için görüşmelerin sürdüğüne dikkati çekti. Önceki toplantılarda olduğu gibi Rusya, Ukrayna, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Örgütü ve Donbas'tan temsilcilerin masaya oturacağı belirtildi.

LAVROV İLE BLİNKEN CENEVRE'DE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin, "NATO-Rusya/ABD-Rusya arasındaki diyalog belirleyici olacak. Cenevre'de Lavrov ile Blinken bir araya gelecek. Temennimiz gerginliğin azaltılması" dedi. Ermenistan ile normalleşme sürecine yönelik konuşan Çavuşoğlu, "Hedef tam normalleşme. Ermeniler de memnun. Güven artırıcı adımlar konuşulacak" dedi.