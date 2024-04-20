Arabalı vapurda dalgalar araçların camlarını kırdı! İşte o anlar
Kaynak: İHA
Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı. Yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisiyle yükselen dalgalar araçların camının kırılmasına ve göçükler oluşmasına neden oldu.
Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı.
İstanbul'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu.
Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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