Araba satan 4 siteye soruşturma açılmıştı! Tezgah ortaya çıktı

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09 Ağustos 2022 Salı 08:59:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 09:00:00

Araba satan 4 siteye soruşturma: Anlaşarak Google'da öne çıktılar

Kaynak: Sabah

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Rekabet Kurumu Arabam.com, Vava Cars, Garaj Sepeti ve Letgo hakkında soruşturma başlattı. Ön araştırmada, dört sitenin anlaşarak Google reklamlarında öne çıktığı belirlendi. Bu yolla vatandaşın zarara uğrayıp uğramadığı incelenecek.

Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu, incelemelerini derinleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde araç alım-satımında en büyük online platform olan Sahibinden.com'a soruşturma açan Rekabet Kurumu, şimdi de Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri, Vava Cars Turkey Otomotiv, ticari unvanı Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret olan Garaj Sepeti ile Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret hakkında inceleme başlattı.

VATANDAŞ ZARAR ETTİ Mİ?

Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmanın detaylarına ulaştı. Edinilen bilgilere göre, bu dört platform aralarında centilmenlik anlaşması yaparak Google reklamlarında öne çıktı. Tüketiciye alternatif seçeneğini kısıtlayıp kısıtlamadığı incelenecek olan bu dört sitenin, vatandaşı da zarara uğratıp uğratmadığı araştırılacak.

CENTİLMENLİK ANLAŞMASI!

İddialara göre çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım-satımında faaliyet gösteren Arabam Com, Vava Cars, Garaj Sepeti ve Letgo, kendi aralarında anlaşarak, Google reklam aramalarında kullanılan anahtar kelimeler üzerinde işbirliği yaptı. Böylece kendi platformlarını öne çıkararak, tüketicinin ulaşabileceği alternatif sitelere erişim kısıtlandı.

ALTERNATİFİ KISITLADI

Söz konusu iddialar üzerine Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine soruşturma açılmasına karar verdi. Kurum, tüketicilerin internet üzerinden binek ve ticari araçlarla ilgili yaptıkları aramalarda alternatif şirket bulma seçeneklerinin kısıtlanıp kısıtlanmadığı araştıracak.

HAKİM GÜÇ KONUMUNDA

Sahibinden.com'un çevrim içi platform pazarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasına yönelik de soruşturma açan Rekabet Kurumu, olası olumsuz etkinin ortaya çıkması ihtimalini de inceliyor.

Kurum, Sahibinden'in fiyatlandırma politikasının, oto galerilerin faaliyetlerini ne derece zorlaştırdığını tespit edecek.

SAHİBİNDEN HAKKINDA DA İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Rekabet Kurumu geçtiğimiz günlerde sahibinden.com hakkında da soruşturma başlatmıştı. Kurum, Sahibinden.com'un son dönemde yaptığı yeni ücretlendirme sistemi ve üyelik fiyatlarını yüksek oranlarda artırıp, hakim durumunu kötüye kullanarak haksız kazanç elde edip etmediğini incelediği açıklamıştı.

Etiketler : Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu Sahibinden Arabam Com Vava Cars Turkey Otomotiv
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