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15 Ağustos 2023 Salı 07:36:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 07:36:00

Antik liman kalpli pembe göle dönüştü

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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı, zamanla denizle bağlantısı kesilince kalp şeklini aldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı, zamanla denizle bağlantısı kesilince kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu su da yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce ortaya kalpli pembe göl çıktı. Bugünlerde yeniden pembeleşmeye başlayan göl, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Etiketler : Antik liman Çanakkale Dalyan köyü Alexandria Troas Antik Kenti
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