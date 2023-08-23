VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çankırı'da sıcak hava kavun üretimine olumlu yansıdı
Japonya'daki nükleer santralde depolanan bini aşkın tanktaki atık suyun tahliyesi yarın başlıyor
Hindistan'da demir yolu köprüsünün çökmesi nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
Myanmar'dan kaçışın 6'ncı yılı: Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek istiyor
Yunanistan'da yangınların 5'inci günü
İran'da kum fırtınası nedeniyle 488 kişi hastaneye kaldırıldı
23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:36:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:36:00

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya'ya 1 Ocak-22 Ağustos döneminde gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 10 milyon 64 bin 782 oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri, tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleriyle öne çıkan kent farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor.

Sezona hızlı giriş yapan Antalya'yı 1 Ocak-22 Ağustos döneminde hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 10 milyon 64 bin 782'ye ulaştı.

22 günde 1 milyon 880 bin turist geldi

Kente, 1-22 Ağustos'ta gelen turist sayısı 1 milyon 880 bin 693 olarak gerçekleşti. Hareketli sezonun devam ettiği kentte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydedildi.

Turizmde "rekorlar yılı" olarak bilinen 2019'da 1 Ocak-22 Ağustos'ta hava yoluyla 10 milyon 5 bin 325 turist gelmişti. Bu seneki turist sayısı rekor yılının aynı dönemini de geride bıraktı.

Etiketler : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1-22 Ağustos Turizm rekor yılı
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX