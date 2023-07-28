Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Kaynak: AA
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmalarına sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.
Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.
- Gri kategorideki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
- Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
- "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Bingöl'de 3 bin 47 ağır hasarlı yapı tespit edildi
- BBC: Google Alerts deprem bildirim sistemi Kahramanmaraş merkezli depremlerde devreye girmedi
- Depremde 40 kişinin öldüğü binanın 2 müteahhidine 22 yıl 6'şar ay hapis talebi
- Çelikhan'da yapımı tamamlanan 534 konteynerde yaşam başladı