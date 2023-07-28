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28 Temmuz 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 10:00:00

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kaynak: AA

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Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

Etiketler : antalya kemer orman yangını
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