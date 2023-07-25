Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Ormanın sık ağaçların olduğu bölgede çıkan yangına, gece boyunca, arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi.

Dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gece boyunca çalışmaları bölgeden takip etti.

Gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle karadan yürütülen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı. Ekipler, 11 uçak, 22 helikopterle denize alçalarak su aldıktan sonra alevlerin üzerine boşaltıyor.

Yoğun hava trafiğinin yaşandığı bölgede aynı anda 4-5 hava aracı denizden su alarak, yangının sürdüğü ormanın üzerine döküyor. Plajdaki turistler de hava araçlarının zamanla yarışını izledi, fotoğraf çekti.

Kara ekipleri de ağaçlar sık olduğu için ormanın içinde iş makineleriyle alternatif yollar açarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor. Muhtemel sıçrama noktalarında önlemler alan ekipler, alevlerin yayılması halinde müdahale noktaları oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri, ormanın giriş ve çıkış noktaları ile Kemer-Kumluca kara yolunda güzergahında tedbir aldı.

İHA'DAN GÖRÜNTÜLER ANLIK TAKİP EDİLİYOR



Öte yandan, yangının etkili olduğu bölgede gece boyunca İHA'lar uçuş yaptı. Bölgede uçuşunu sürdüren İHA'lardan anlık görüntüler alınarak, çalışmalar yakından takip ediliyor.

11 UÇAK, 22 HELİKOPTER, 62 ARAZÖZ VE 512 PERSONEL BÖLGEYE SEVK EDİLDİ



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, Antalya'nın Kemer ilçesindeki yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çalışmalar için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiği bilgisini veren Yumaklı, "Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiperane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN ERSOY: "HEDEFİMİZ ORMAN YANGININI GÜN İÇİNDE KONTROL ALTINA ALMAK"



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan yangına ilişkin Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yangının hava karardıktan sonra başlaması nedeniyle hava müdahalesi yapılamadığını ifade eden Ersoy, yangının gece boyunca 100 hektara yayıldığını, sabaha kadar 20 hektarın daha eklenmesiyle 120 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Günün ağarmasıyla havadan da müdahale başladığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Gece boyunca karadan yangın bölgesi kuşatıldı. Milli park sınırları içinde olduğu için erişim zor. Orman içinde kısıtlı yol imkanı var. Gece boyunca müdahale edilerek, orman yolları ekipler tarafından açıldı. Şu anda gece oluşturulan yığınakla 1050 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 22 helikopterle yoğun bir şekilde araziye müdahale ediliyor. Rüzgarın da şu an için yoğun esmediğini düşünecek olursak inşallah hedefimiz gün içinde yangını kontrol altına almak."

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gece bölgeye intikal ettiğini kaydederek, çalışmalara Antalya Valisi ve bakan yardımcılarıyla nezaret ettiklerini söyledi.

Yangına müdahale için fazlasıyla ekip ve ekipmanlarının olduğunu dile getiren Ersoy, "Tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması, herhangi bir yaralının olmaması. İnşallah en az hasarla, en az zayiatla bu yangını gün içerisinde kontrol altına alıp söndürmeyi amaçlıyoruz. Şu ana kadar bir yerleşim bölgesine sıçramış değil. İnşallah birkaç saat içinde kontrol altına alabilirsek hızlı bir şekilde soğutma çalışmalarına başlarız." diye konuştu.

"AKDENİZ ÇANAĞINDA BU SÜRECİ EN İYİ YÖNETEN ÜLKE TÜRKİYE"



Ersoy, Kemer Devlet Hastanesinin önlem amaçlı boşaltıldığını ancak polikliniklerin ayaktaki hastalara hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soru üzerine Ersoy, şunları kaydetti:

"Şu anda bölgede nem yok. Hem hava sıcak olduğu hem de nem çok düşük olduğu zaman maalesef bu bölgede orman yangınları kaçınılmaz oluyor. Ama hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Bu sene özellikle Orman Genel Müdürlüğümüz araç ve ekipman konusunda çok iyi hazırlıklı. Yangınlara anında hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. Akdeniz çanağında bu süreci en iyi, başarıyla yöneten ülkenin Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah en az kayıpla bu yangın dönemini atlatırız."

Bakan Ersoy'a, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Orman Genel Müdürü Bekir Karaca da eşlik etti.