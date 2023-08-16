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16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:00:00

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Antalya'nın Akseki ilçesindeki başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Bakan Yumaklı, yangının havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterlerin yanı sıra karadan da müdahale edildi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise 5 helikopter ve 2 uçak da müdahale etmeye başladı.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale etti.

" YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Akseki'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "Antalya-Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Etiketler : antalya akseki orman yangını
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