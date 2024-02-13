13 Şubat 2024 Salı 15:48:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 15:48:00
Antalya'nın 3 ilçesinde okullar yarın da tatil
Kaynak: TRT Haber
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Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle, okulların eğitime hazır olamayacağından, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime yarın da ara verileceğini açıkladı.
Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle, okulların eğitime hazır olamayacağından, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime yarın da ara verileceğini açıkladı.
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