Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bölgede süren yangının söndürüldüğünü ve ilk belirlemelere göre yangının çıkış noktasının konteynerdeki klimadan kaynaklı olduğunu bildirdi.
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