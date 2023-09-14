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14 Eylül 2023 Perşembe 18:54:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 18:54:00

Antalya'da uyuşturucuya geçit yok... Zehir tacirlerine baskın düzenlendi

Kaynak: AA

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Antalya'da 300'den fazla polisin katılımıyla düzenlenen narkotik operasyonunda, iki mahallede 20 adrese baskın yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi ve Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı 300'den fazla polisin katıldığı operasyonda, belirlenen 20 adrese baskın yapıldı.

Baskın yapılan evlerde 1 kilogram kokain, 750 gram esrar ve metamfetamin, kenevir, 1 tabanca, 30 gram eroin, sentetik madde, 5 hassas terazi, bir miktar Türk lirası ve dolar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 476 kişinin GBT kontrolleri yapıldı, 171 araç incelenerek 35 araca cezai işlem uygulandı.

Köpek Eğitim Merkezi (KEM) ekiplerinin getirdiği hassas burun köpekleri "Geeta", "Çaki", "Maya", "Pascal" ve "Pars" hem evlerde hem de bahçelerde arama yaptı.

Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyon sona erdi.

Etiketler : antalya narkotik operasyon uyuşturucu
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