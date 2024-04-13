Antalya'da teleferik faciası! Yakup Köse: Mağdur vatandaşların aileleri teleferiğin bakımsızlığından söz ediyor

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan teleferikte, direklerden birinin dün saat 17.28'de devrilerek bir kabine çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada, 24 kabindeki 184 kişi havada mahsur kaldı.

AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerince dün başlayan kurtarma çalışmaları, gece boyunca gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle devam etti. 7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personelin 22,5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

YAKUP KÖSE: MAĞDUR VATANDAŞLARIN AİLELERİ TELEFERİĞİN BAKIMSIZLIĞINDAN SÖZ EDİYOR

Yaşanan olayın hemen ardından bölgeye giderek son gelişmeleri takip eden Star Gazetesi Yazarı, Yakup Köse, "Dün akşam kazanın yaşandığı saatlerden itibaren buradayım. Burada birçok şeye şahit oldum ve şunu gördüm; Olayın hemen ardından İçişleri Bakanlığının AFAD'ın harekete geçmesi ve vatandaşların kurtarılması için büyük bir kurtarma operasyonu yaptılar burada. Gerek Jandarma Komutanlığı, gerek AFAD burada büyük bir özveri ile çalıştı. Burada mağdur vatandaşların aileleri ile konuştuğum zaman teleferiğin bakımsızlığından söz ediyorlardı. Yukarıdaki tesisin bakımsızlığından söz ediyorlardı." ifadelerini kullandı.

"ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN UKTESİNDE OLAN BİR TELEFERİK"

Yaşanan kaza ile ilgili sosyal medyada dezenformasyon haberlerinin de yapıldığını bildiren Köse, "Bazı CHP milletvekilleri konuyu çarpıtıyor. Aslında haksızlık ettikleri burada 22 saattir uyumayan ayakta olan ve mahsur kalan vatandaşları kurtaran AFAD'a jandarma personellerine Sayın Vali'ye büyük bir saygısızlık yapıyorlar. Gerçeği söylemeliler. Bu teleferik Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uktesinde olan bir teleferik. Bakımsız bir teleferik ve bakımları olmadığı için de Antalya'nın en hareketli olduğu günlerden birinde yere çakıldı. Kimseye haksızlık etmesinler. Bu bakımlar yapılmadı ve sonuç da böyle doğdu. Kimse de sosyal medyadaki yalan haberlere inanmasın. Şu anda çok şükür ki o beğenmedikleri o eleştirdikleri hükümet sağ salim kimsenin burnu kanamadan herkesi kurtardı. Gayet güzel bir operasyon yürüttüler ve herkesi kurtardılar. Umarım bundan sonra bütün belediyeler bu tarz riskli yerlerde bakımları daha iyi yapar ve vatandaşımız tatile çıktığı günlerde böyle felaketler yaşamaz." şeklinde konuştu.