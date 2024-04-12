Antalya'da teleferik faciası! Yakup Köse: Belediye Başkanını olay yerinde göremedim

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Yaşanan olayın hemen ardından bölgeye giderek son gelişmeleri takip eden Star Gazetesi Yazarı, Yakup Köse,ifadelerini kullandı.

#CANLI Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse (@KseYakup): Şu anda yukarıdaki 21 kabinde 184 kişi var. Karadan kesinlikle müdahale edilmiyor. Teleferik bakımsızdı. 1 saat daha erken gelseydik ben de havada asılı kalacaktım. pic.twitter.com/MGLbs0PqiK — 24 TV (@yirmidorttv) April 12, 2024

Köse, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Antalyalı bir vatandaş olarak söylüyorum, Sayın Muhittin Böcek seçim zaferini sağda solda kutlayacağına lütfen Antalya'yla ilgilensin. 184 vatandaşımız şu anda bakımsızlık dolayısıyla havada asılı kaldılar. İnsanlar biz gazeteci olduğumuz için oradaki sosyal tesisin bakımsızlığından bile bahsediyorlardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçtiğinden bu yana teleferik bakımlarının yapılmadığına dair halkın şikayeti vardı"

#CANLI Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse (@KseYakup): Sayın Muhittin Böcek seçim zaferini sağda solda kutlayacağına lütfen Antalya'yla ilgilensin. Bunu bir vatandaş olarak söylüyorum. Vatandaşlarımız bakımsızlıktan, ilgisizlikten bunları çekiyor. pic.twitter.com/2AFpqMDkRi — 24 TV (@yirmidorttv) April 12, 2024

"ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ BURAYA GELDİĞİNİ SÖYLEDİLER AMA BEN GÖREMEDİM"

#CANLI Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse (@KseYakup): Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçtiğinden bu yana sosyal tesis ve teleferik bakımlarının hiçbir şekilde yapılmadığına dair halkın şikâyetleri vardı. Ben bir Antalyalı olarak söyleyecek hiçbir kelime bulamıyorum. pic.twitter.com/BUJfAqVgdD — 24 TV (@yirmidorttv) April 12, 2024

AFAD'ın bölgede çalıştığını aktaran Köse," dedi.