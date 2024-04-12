Antalya'da teleferik faciası! Yakup Köse: Belediye Başkanını olay yerinde göremedim

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12 Nisan 2024 Cuma 23:23:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 23:23:00

Antalya'da teleferik faciası! Star Gazetesi yazarı Yakup Köse olay yerinden detayları canlı yayında paylaştı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine giderek son gelişmeleri aktaran Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, '21 kabinde 184 kişi asılı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının buraya geldiğini söylediler ama ne kadar durdu bilmiyorum. Ben göremedim. Çünkü ben olay yerindeyim. Galiba kendisi gitti.' ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

"MUHİTTİN BÖCEK SEÇİM ZAFERİNİ KUTLAYACAĞINA ANTALYA'YLA İLGİLENSİN"

Yaşanan olayın hemen ardından bölgeye giderek son gelişmeleri takip eden Star Gazetesi Yazarı, Yakup Köse, "Şu anda yukarıda, kabinlerde asılı kalan 21 kabinde 184 kişi asılı. Karadan müdahale edilmiyor. Şu anda helikopterler müdahale etmeye çalışıyor. Gece görüşlü helikopterler yaklaşık yarım saat önce geldiler. Şu anda burada kriz masasında hadiseler değerlendiriliyor. İnsanlar teleferiğe yönlendirildiği zaman korkuyoruz diyorlardı. Gerçekten bakımsızdı" ifadelerini kullandı.

Köse, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Antalyalı bir vatandaş olarak söylüyorum, Sayın Muhittin Böcek seçim zaferini sağda solda kutlayacağına lütfen Antalya'yla ilgilensin. 184 vatandaşımız şu anda bakımsızlık dolayısıyla havada asılı kaldılar. İnsanlar biz gazeteci olduğumuz için oradaki sosyal tesisin bakımsızlığından bile bahsediyorlardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçtiğinden bu yana teleferik bakımlarının yapılmadığına dair halkın şikayeti vardı"

"ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ BURAYA GELDİĞİNİ SÖYLEDİLER AMA BEN GÖREMEDİM"

AFAD'ın bölgede çalıştığını aktaran Köse, "Yetkilileri burada. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının buraya geldiğini söylediler ama ne kadar durdu bilmiyorum. Ben göremedim. Çünkü ben olay yerindeyim. Galiba kendisi gitti." dedi.
Etiketler : antalya teleferik yakup köse
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