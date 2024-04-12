Antalya'da teleferik faciası! Yakup Köse: Belediye Başkanını olay yerinde göremedim

Antalya'da teleferik faciası! Star Gazetesi yazarı Yakup Köse olay yerinden detayları canlı yayında paylaştı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine giderek son gelişmeleri aktaran Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, '21 kabinde 184 kişi asılı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının buraya geldiğini söylediler ama ne kadar durdu bilmiyorum. Ben göremedim. Çünkü ben olay yerindeyim. Galiba kendisi gitti.' ifadelerini kullandı.
#CANLI Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse (@KseYakup): Şu anda yukarıdaki 21 kabinde 184 kişi var. Karadan kesinlikle müdahale edilmiyor. Teleferik bakımsızdı. 1 saat daha erken gelseydik ben de havada asılı kalacaktım. pic.twitter.com/MGLbs0PqiK— 24 TV (@yirmidorttv) April 12, 2024
Köse, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
"Antalyalı bir vatandaş olarak söylüyorum, Sayın Muhittin Böcek seçim zaferini sağda solda kutlayacağına lütfen Antalya'yla ilgilensin. 184 vatandaşımız şu anda bakımsızlık dolayısıyla havada asılı kaldılar. İnsanlar biz gazeteci olduğumuz için oradaki sosyal tesisin bakımsızlığından bile bahsediyorlardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçtiğinden bu yana teleferik bakımlarının yapılmadığına dair halkın şikayeti vardı"
#CANLI Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse (@KseYakup): Sayın Muhittin Böcek seçim zaferini sağda solda kutlayacağına lütfen Antalya'yla ilgilensin. Bunu bir vatandaş olarak söylüyorum. Vatandaşlarımız bakımsızlıktan, ilgisizlikten bunları çekiyor. pic.twitter.com/2AFpqMDkRi— 24 TV (@yirmidorttv) April 12, 2024
"ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ BURAYA GELDİĞİNİ SÖYLEDİLER AMA BEN GÖREMEDİM"AFAD'ın bölgede çalıştığını aktaran Köse, "Yetkilileri burada. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının buraya geldiğini söylediler ama ne kadar durdu bilmiyorum. Ben göremedim. Çünkü ben olay yerindeyim. Galiba kendisi gitti." dedi.
#CANLI Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse (@KseYakup): Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçtiğinden bu yana sosyal tesis ve teleferik bakımlarının hiçbir şekilde yapılmadığına dair halkın şikâyetleri vardı. Ben bir Antalyalı olarak söyleyecek hiçbir kelime bulamıyorum. pic.twitter.com/BUJfAqVgdD— 24 TV (@yirmidorttv) April 12, 2024
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