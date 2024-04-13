Antalya'da teleferik faciası: Kabinde kalan son kişi de kurtarıldı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan teleferikte, direklerden birinin dün saat 17.28'de devrilerek bir kabine çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada, 24 kabindeki 184 kişi havada mahsur kaldı.

AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerince dün başlayan kurtarma çalışmaları, gece boyunca gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle devam etti. 7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personelin 22,5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

AFAD ekipleri tüm kabinleri tek tek dron ile kontrol ettikten sonra kurtarma çalışmalarını sonlandıracak.

Helikopterlerle tahliye edilenler Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına getirilerek sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldı, ihtiyaç halinde ise hastaneye sevk edildi.

AFAD BAŞKANI MEMİŞ: TELEFERİK DİREĞİNİN TEPESİNDEKİ BİR KIRIK NETİCESİNDE BU KAZA MEYDANA GELDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve AFAD Başkanı Okay Memiş, meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFAD Başkanı Okay Memiş, başarıyla gerçekleştirilen operasyon hakkında, "Çok riskli ama dengeli ve özenli şekilde müdahale yapılarak havada asılı kalan 174 vatandaşımızın tamamı kurtarılmıştır. Teleferik direğinin tepesindeki bir kırık neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim." dedi.