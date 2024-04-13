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13 Nisan 2024 Cumartesi 15:25:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 15:28:00

Antalya'da teleferik faciası! 21 kabinde 155 kişi tahliye edildi

Kaynak: AA

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanlar, helikopterlerin yardımıyla kurtarılıyor. 21 kabindeki 155 kişi tahliye edildi. 3 kabindeki 13 kişinin tahliye çalışmaları sürüyor.

Tesisteki direklerden birisinin devrilmesi sonucu yaşanan kazada kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları, gece görüşlü helikopter eşliğinde devam ediyor.

TELEFERİK KAZASINDA KURTARILMAYI BEKLEYEN 13 KİŞİ KALDI

Antalya'da 1 kişinin ölümü 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan 184 kişiden geriye kalan 13 kazazedenin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Bölgede çalışmaları takip eden AA ekibi, gece uçuş kabiliyetine sahip jandarma helikopterinin mahsur kalan vatandaşları kurtarma görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde, helikopterden halat yardımıyla kabine sepet ulaştırılması, kazazedelerin bu sayede kurtarılması ve kurtarılanların ekiplere teşekkür etmeleri yer alıyor.

Öte yandan, helikopterle kurtarılan vatandaşlar ise önce sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Ekipler tarafından kurtarılan vatandaşlardan İbrahim Yusuf Yüksel, Konya'dan tatil için Antalya'ya geldiklerini söyledi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILMAYI BEKLİYOR

Öte yandan, mahsur kalan vatandaşların yakınları da bir an önce sevdiklerine kavuşmayı bekliyor.

Eşi, çocukları, ağabeyi, yeğenleri mahsur kalan Özkan Sumur, eşinin araması üzerine kazadan haberdar olduğunu söyledi.

11 yakınının mahsur kaldığını dile getiren Sumur, "Aralarında 3, 5, 10, 12 yaşında çocuklar var. İlk etapta korkuyorlardı, şimdi biraz sakinleştirdik. Açlık ve tuvalet sıkıntısı yaşıyorlar. Bir de üşüyorlar." dedi.

Sumur, kabinde bulunan amcasıyla görüntülü konuştu. Kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığını ve en kısa zamanda kendilerini kurtaracağını anlatan Sumur, amcasından da kabindeki yakınlarının durumları hakkında bilgi aldı. Amcası, eşinin panikatak nedeniyle zaman zaman rahatsızlandığı ve bir an evvel kurtulmayı beklediklerini söyledi.

Etiketler : antalya teleferik mahsur tahliye
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