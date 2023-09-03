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03 Eylül 2023 Pazar 19:04:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 19:04:00

Antalya'da saferi aracı kazası: 2 turist öldü, 17 yaralı

Kaynak: AA

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Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 turist öldü, 17 kişi yaralandı.

R.Y. idaresindeki safari aracı ile aynı istikametteki sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle safari aracı refüje çarpıp karşı şeride geçti. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, safari aracındaki 2 turist hayatını kaybetti. Her iki araçtaki 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : ANTALYA TRAFİK KAZASI CAN KAYBI
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