Antalya'da saferi aracı kazası: 2 turist öldü, 17 yaralı
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 turist öldü, 17 kişi yaralandı.
R.Y. idaresindeki safari aracı ile aynı istikametteki sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle safari aracı refüje çarpıp karşı şeride geçti. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, safari aracındaki 2 turist hayatını kaybetti. Her iki araçtaki 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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