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Antalya'da orman yangını: Bakan Yumaklı'dan açıklamalar
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17 Eylül 2023 Pazar 18:27:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 18:27:00

Antalya'da orman yangını: Bakan Yumaklı'dan açıklamalar

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

10 uçak, 22 helikopter, 500'ün üzerinde arkadaşımız buraya sevk edildi. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi bizim müdahale zamanımızı arttırdı. Bütün hava ve kara unsurlarımız müdahaleye devam ediyor.

Etiketler : Bakan İbrahim Yumaklı orman yangını antalya
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