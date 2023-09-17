Antalya'da orman yangını: Bakan Yumaklı'dan açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

10 uçak, 22 helikopter, 500'ün üzerinde arkadaşımız buraya sevk edildi. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi bizim müdahale zamanımızı arttırdı. Bütün hava ve kara unsurlarımız müdahaleye devam ediyor.