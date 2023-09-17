Antalya'da orman yangını: Bakan Yumaklı'dan açıklamalar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:
10 uçak, 22 helikopter, 500'ün üzerinde arkadaşımız buraya sevk edildi. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi bizim müdahale zamanımızı arttırdı. Bütün hava ve kara unsurlarımız müdahaleye devam ediyor.
- Miçotakis'ten Türkiye ile diyalog vurgusu: "Kanalların açık olması önemli"
- Yine CHP yine kavga! Blok liste tartışması ortalığı karıştırdı
- Antalya'da orman yangını: Bakan Yumaklı'dan açıklamalar
- Altun'dan, Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı: "Bu millet sizi unutmayacak"
- Başkan Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı yad etti
- Başkan Erdoğan'ın ilk programı Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nde