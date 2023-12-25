Antalya'da Kafes-24 operasyonu: 43 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen 'Kafes-24' operasyonunda 'Çukur Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini, 43 şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Antalya'da düzenlenen "KAFES-24" Operasyonunda "ÇUKUR ÇETESİ" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗



Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de yer aldığı 4️⃣3️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere,... pic.twitter.com/2CbTvtQg2D