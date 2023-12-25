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Antalya'da Kafes-24 operasyonu: 43 şüpheli gözaltına alındı
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25 Aralık 2023 Pazartesi 18:28:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 18:28:00

Antalya'da Kafes-24 operasyonu: 43 şüpheli gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen 'Kafes-24' operasyonunda 'Çukur Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini, 43 şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen 'Kafes-24' operasyonunda 'Çukur Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini, 43 şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Etiketler : bakan yerlikaya Kafes-24 operasyon
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