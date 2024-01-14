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Antalya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
14 Ocak 2024 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 18:00:00

Antalya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

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Antalya'nın Kaş ilçesinde hafif ticari araç devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

M.D'nin kullandığı hafif ticari araç, Beldibi Mahallesi Kıbrıs Deresi mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Araçta bulunan Hafize Eren kaza yerinde öldü, Ayşe D. ile Mustafa Eren yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Etiketler : kaza ölüm yaralanan kişi ANTALYA
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