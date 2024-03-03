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03 Mart 2024 Pazar 20:51:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 20:51:00

Antalya'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin, iki araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Oğuzhan Yılmaz yönetimindeki otomobil, Hacet Mahallesi D-400 kara yolunda önce refüje, ardından karşı şeritte seyir halindeki H.Ç.'nin kullandığı otomobil ile B.S.'nin idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücüler Yılmaz ve H.Ç. ile otomobillerde bulunan Buse K., T.Ç. ve M.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Yılmaz ve Buse K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler : Alanya kaza ölü yaralı
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