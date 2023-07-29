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29 Temmuz 2023 Cumartesi 18:10:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 18:10:00

Antalya'da 5 katlı bir binanın çatı katında en az 10 günlük bir ceset bulundu

Kaynak: AA

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı binanın çatısında 10 günlük bir ceset bulundu.

Altındağ Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına çıkan apartman sakini, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı çalışmada bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polisin incelemesinin ardından üzerinde kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Etiketler : antalya muratpaşa ceset
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