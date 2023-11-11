Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD sosyal medya hesabından Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz -[30.36 km]Alanya (Antalya)
Tarih:2023-11-11
Saat:12:05:32 TSİ
Enlem:36.26 N
Boylam:31.898 E
Derinlik:89.75 km
Detay:https://t.co/CWuqRq9a6q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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