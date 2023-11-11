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11 Kasım 2023 Cumartesi 13:03:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 13:03:00

Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD sosyal medya hesabından Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Etiketler : antalya alanya deprem
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