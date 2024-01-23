23 Ocak 2024 Salı 23:17:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 23:17:00
Antalya 4.1 ile sallandı
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Detaylar geliyor...
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