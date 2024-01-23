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23 Ocak 2024 Salı 23:17:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 23:17:00

Antalya 4.1 ile sallandı

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Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Etiketler : deprem antalya 4.1
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