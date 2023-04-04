Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 11.54'te meydana gelen sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 4, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Döşemealtı (Antalya)
Tarih:2023-04-04
Saat:11:54:52 TSİ
Enlem:37.225 N
Boylam:30.478 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/aCRjvBOAsE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi