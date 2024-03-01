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Antalya Şehir Hastanesi yarın açılıyor
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01 Mart 2024 Cuma 22:06:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 22:06:00

Antalya Şehir Hastanesi yarın açılıyor

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının yarın yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın '5 yıldızlı otel konforunda' dediği şehir hastanelerimizin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı yarın yapılıyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımda Antalya Şehir Hastanesi'ne ilişkin video da yer aldı.

Etiketler : Antalya Şehir Hastanesi Açılış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
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