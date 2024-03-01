Antalya Şehir Hastanesi yarın açılıyor
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının yarın yapılacağını açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın '5 yıldızlı otel konforunda' dediği şehir hastanelerimizin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı yarın yapılıyor." ifadesini kullandı.
Paylaşımda Antalya Şehir Hastanesi'ne ilişkin video da yer aldı.
Vatandaşlarımızın "5 yıldızlı otel konforunda" dediği Şehir Hastanelerimizin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı yarın yapılıyor. pic.twitter.com/Gz8z7T96Ai— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2024
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