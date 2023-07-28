Antalya Kemer'deki orman yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Antalya, Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.