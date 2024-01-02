VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
T3 Vakfı teknoloji girişimlerine desteğini artıracak
Ankara'da geçen yıl 120 bin 316 kişi AK Parti'ye üye oldu
İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi
Depremin vurduğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona yaklaşıldı
Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi
Suriye'de baskı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'lı teröristler 7 noktada çatıştı
02 Ocak 2024 Salı 12:45:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 12:45:00

Antalya, 2023'te 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya'da geçen yıl 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı.

Dünyanın gözde turizm merkezleri arasında bulunan kent, 2023'te turizmde en iyi yılını yaşadı.

Kentte önceki rekor 2019'da 15 milyon 280 bin 763 yabancı turistle kırılmıştı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü verilerine göre, 1 Ocak-31 Aralık 2023 döneminde kente 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist geldi.

Antalya, geçen yıl en fazla 3 milyon 461 bin 762 turistle Rusya'dan misafir ağırladı. Rus turistte bir önceki yıla göre yüzde 14,10'luk artış görüldü.

Rusları, 3 milyon 363 bin 510 kişi ile Almanlar takip etti. Alman turist sayısında da yüzde 19'luk bir artış yaşandı.

Antalya, İngiliz pazarından da ciddi oranda turist çekti. Üçüncü sırada yer alan İngiltere'den kente, yüzde 14,85'lik artışla 1 milyon 318 bin 215 turist geldi.

Polonya da sürpriz yapan pazar oldu. 2023'te Polonya'dan 1 milyon 68 bin 150 kişi tatil için Antalya'yı tercih etti. Bu ülkeden gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 39,60'lık artış oldu.

Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ilk on ülke arasında sırasıyla Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çekya, İsrail ve Ukrayna yer aldı.

Etiketler : antalya turizm turist
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
En ilginç aile hikayesi

En ilginç aile hikayesi
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX